Wie speelt volgend seizoen samen met Beerschot en beloftenploeg Genk in 1B?

Het voetbalseizoen in België zit er bijna op. In 1B is alles al beslist. Westerlo is kampioen, RWDM speelt barrages tegen Seraing en Virton zakt naar eerste nationale. Maar hoe ziet 1B er volgend seizoen uit?

Met nog twee speeldagen te gaan in 1B is alles al beslist. Kampioen Westerlo gaat naar eerste klasse. RWDM speelt twee cruciale wedstrijden tegen de voorlaatste van 1A, Seraing en Virton is zeker van de laatste plaats en zakt naar eerste nationale.

Vanaf volgend seizoen ziet 1B er helemaal anders uit. Momenteel spelen we met acht ploegen, maar volgend jaar telt tweedeklasse 12 ploegen. Vier beloftenteams maken deel uit van het nieuwe format. Welke ploegen zitten al zeker in 1B volgend seizoen en wie maakt nog kans?

De volgende vijf ploegen blijven ook volgend jaar in tweedeklasse: Deinze, Waasland-Beveren, Lierse Kempenzonen, Moeskroen en Lommel. Daar komen nog is zeven ploegen bij.

Nieuwkomers

Drie nieuwkomers zijn al bekend. Beerschot als slechtste leerling van 1A is al zeker van degradatie naar 1B. Ook beloftenteams Genk en Anderlecht treden voor het eerst in het professionele voetbal.

Naast de U21 van Genk en Anderlecht sluiten nog twee andere beloftenteams aan. Club Brugge, Standard, Gent en Charleroi maken nog kans op 1B. De beloftencompetititie telt 22 speeldagen en Genk en Anderlecht zijn zeker van de top vier, die recht geeft op professioneel voetbal volgend jaar.

Klassement beloftencompetitie (top-vier naar 1B):

1. Genk 16 - 44p

2. Anderlecht 19 - 44p

3. Club Brugge 19 - 36p

4. Standard 16 - 32p

5. Gent 16 - 28p

6. Charleroi 18 -21p

RWDM, nummer twee in 1B, speelt twee barragewedstrijden tegen de voorlaatste van 1A, Seraing. De verliezer van de dubbele confrontatie sluit aan in 1B. De winnaar speelt volgend seizoen in eersteklasse.

Naast de daler uit 1A, de vier beloftenploegen en de verliezer tussen RWDM en Seraing sluit nog een laatste club uit eerste nationale aan. De kampioen of hoogst gerangschikte ploeg, met een licentie voor professioneel voetbal speelt volgend jaar in 1B.

Belangrijk: veel ploegen uit eerste nationale hebben (nog) geen licentie voor professioneel voetbal aangevraagd. Wat maakt dat deze ploegen niet kunnen promoveren naar tweedeklasse. De competitie bestaat uit 15 ploegen en 28 speeldagen. De eerste vier nemen deel aan Play-Offs en spelen nog een laatste keer tegen elkaar. Wie aan het einde eerste staat is kampioen.

Met nog vier wedstrijden te gaan in de reguliere competitie staan Dessel Sport, Olympic Club Charleroi, Knokke en FC Luik er het beste voor, maar de voorsprong is miniem. Patro Eisden Maasmechelen telt evenveel punten als de vierde, FC Luik. En Dender volgt op slechts twee punten. Ook K.S.K Heist, Sint-Eloois-Winkel Sport, Wezet en Thes Sport Tessenderlo zitten nog steeds in running voor de top vier.

De ploeg, met een licentie, die aan het einde van de Play-Offs het hoogst eindigt in de rangschikking neemt volgend seizoen deel aan 1B.

Patro Eisden Maasmechelen en Dender hebben hun licentie voor professioneel voetbal beet. FC Luik en Wezet hebben hun licentie aangevraagd. Dessel Sport en Olympic Club Charleroi vroegen geen licentie voor 1B aan. Van de overige vier ploegen (Knokke, K.S.K Heist, Sint-Eloois-Winkel, Thes Sport Tessenderlo) is nog niets bekend.