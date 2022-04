Chelsea en Manchester City getroffen door nieuwe regels

Jaarlijks sturen Chelsea en Manchester City tientallen spelers weg op uitleenbasis naar kleinere clubs. Door de nieuwe regels mag elke club maar 6 spelers uitlenen per seizoen. Dat is het plan van de FIFA voor internationale uitleenbeurten. De regel zou wel alleen gelden voor spelers ouder dan 22 jaar.

De Premier League is dan weer van plan om transfers voor spelers onder 21 jaar makkelijker te maken.

A new loan system is set to be put in place by FIFA - and it has HUGE implications for Premier League clubs pic.twitter.com/PMdtyR79hZ