Jürgen Klopp lyrisch over winst van zijn team: "Beste eerste helft ooit van ons"

Liverpool had aan een fantastische eerste helft genoeg om Manchester City te kloppen in de halve finale van de FA Cup.

Vorige week was het in de competitie nog 2-2 op het veld van de Citizens. Ditmaal speelden ze tegen elkaar in de halve finale van de FA Cup op het mythische Wembley. Liverpool won met 2-3 en stoot door naar de finale.

Voor Liverpool is het de eerste keer in 10 jaar dat ze de finale van de FA Cup halen. Met de tegenstand die ze al gehad hebben om daar te geraken zijn ze zeker geen onterechte finalist, dat vindt ook coach Jürgen Klopp: "De eerste helft die we vandaag spelen is van het beste dat we al gedaan hebben", klinkt het lovend voor zijn ploeg.

Quadruple

"In de tweede helft was het dan net anders omdat ze snel scoorden. Zo werd een 0-3 achterstand 1-3 en was de wedstrijd weer helemaal open vanwege de kwaliteit die ze hebben op het veld, dat is echt waanzinnig eigenlijk. Als we nog eentje hadden gemaakt, was het sneller beslecht geweest maar nu moesten we nog even bibberen. In een week waarin we al 3x gespeeld hebben, wilden de jongens nog verlengingen spelen", lacht de Duitse trainer.

Liverpool won de League Cup, staat in de finale van de FA Cup en doet in de Premier League én Champions League nog mee voor winst. Een mogelijke quadruple? "Daar wil ik niet over praten. We zijn nog actief in veel competities maar moeten het echt wedstrijd per wedstrijd bekijken. Binnen drie dagen spelen we tegen Manchester United en ik verswacht een enorm lastige wedstrijd aangezien ze nog meedoen voro de top 4", besluit hij.