Kompany geeft geen informatie prijs: "Jullie moeten begrijpen dat ik er deze keer niks over ga zeggen"

We zullen tot morgenmiddag moeten afwachten, want Anderlecht gaat niets lossen over de fitheid van hun zorgen-drietal. Yari Verschaeren, Sergio Gomez en Majeed Ashimeru waren dan wel op training, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal zullen starten.

Voor Verschaeren ziet het er eigenlijk best wel goed uit. Hij kan aan de aftrap staan. De twee anderen zijn een heel ander verhaal. Ashimeru en Gomez kwamen - voor het oog van de camera's - wel het trainingsveld op en konden alle oefeningen meedoen, maar een match spelen is natuurlijk nog een heel ander verhaal. Een paar uur later maakte Kompany ons niet veel wijzer nadat we hem ernaar vroegen: "Jullie moeten begrijpen dat ik hier vandaag geen woord ga over lossen. Ik ga niemand wijzer maken", zei hij met een grijns.





