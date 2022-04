De Champions' Play-offs voorbeschouwd met Eddy Snelders: "Benson is geen drager van je elftal" en "Schreuder heeft iedereen afgetest"

We gaan eraan beginnen: de Champions' Play-offs komen eraan en 't is zeker geen uitgemaakte zaak wie er de titel gaat pakken. Met analist Eddy Snelders overliepen wij de kandidaten: "Club Brugge ligt in pole position, ondanks die achterstand", meent hij.

Eddy, verklaar je nader over die pole position voor Club...

"Pas op, ik zie Union zeker geen enorme terugval krijgen. In de meeste rechtstreekse confrontaties tegen de concurrentie speelden ze heel goed mee. Maar Brugge maakt volgens mij het meeste aanspraak op de titel. Na een moeilijke start zitten ze nu in een heel goeie periode. Alle elementen zijn aanwezig om kampioen te spelen. Drie punten goedmaken, lijkt niet meteen een probleem."

Toch waren er twijfels in het begin toen Alfred Schreuder overnam.

"Klopt, maar zijn rechtlijnigheid heeft wel gewerkt. Er is rust in de kleedkamer gekomen. Tijdens de periode met Clement was er wel wat turbulentie ontstaan. Je had Vormer, Dost en Lang, die een ongeleid projectiel was geworden. Schreuder heeft er Lang een paar keer uitgezet en ook duidelijk uitgelegd waarom. Henry zorgde ook nog voor wat onrust, maar daar spreekt nu ook niemand meer over. Balanta hetzelfde. Odoi heeft zijn rol overgenomen. Hij heeft iedereen afgetest met weinig puntenverlies. Jongens die dachten dat ze over wat meer privileges beschikten door prestaties uit het verleden zijn daarvoor afgestraft. Lang is nu content dat hij erin staat. Schreuder heeft een statement gemaakt: presteren of niet spelen."

Worden Antwerp en Anderlecht de scherprechters?

"Ja, ik denk dat de afstand met de twee voor hen te groot is. Bij Antwerp wilden ze een andere stijl van voetballen introduceren, maar het is toch nog altijd hetzelfde: karakter en wilskracht bepalen de resultaten. Voetbaltechnisch is het toch wat minder. Ik denk niet dat zij gaan meespelen voor de eerste twee plaatsen. Anderlecht was dan weer bezig aan een goeie reeks. Iedereen kan iedereen pijn door hoor. Zowel Antwerp als Anderlecht kunnen het Union en Brugge lastig maken."

't Is al een paar weken stil bij Antwerp, maar daarvoor was het toch het één na het ander: het spelniveau, twijfels over Priske, Overmars, De Laet...

"Het probleem bij Antwerp was dat ze dachten dat ze alles in één keer over een andere boeg konden gooien. Antwerp was onder Bölöni een ploeg van krijgers en vechters. Gheysens dacht met een ander profiel voetballers de spelstijl te veranderen, maar dan zie je dat Manuel Benson de eerste man is waarop gerekend wordt om het verschil te maken. Dat is geen drager van je elftal. De kwaliteit is speltechnisch gezien niet verbeterd. Ze moeten het nog altijd van karakter, loopvermogen en duelkracht hebben. Ik ben vrij zeker dat Priske een paar spelers ook niet gewild heeft: Vines, Bataille, Fischer... Dat is niet genoeg. Ze gaan er wel altijd voor en het is een lastige tegenstander als ze scherp zijn. Maar met dit voetbal lukt niet wat Gheysens wil. Nu hebben ze met Overmars iemand aangesteld die van bovenaf alles op punt gaat zetten."

Anderlecht verloor de bekerfinale, maar kan warm en koud blazen...

"Kompany heeft er vrij lang moeten naar zoeken, maar heeft nu toch een basiself. Het is een redelijk stabiel elftal geworden. Hij wisselt zo weinig mogelijk en daardoor zijn ze veel minder wispelturig dan de vorige jaren. Ze hebben het bijna nog uit handen gegeven in het duel met Gent. Maar Gent heeft dan weer veel kansen gemist en in eigen voet geschoten. De reguliere competitie heeft niet veel gelogen."

Hou je geen rekening met Union dat veel van zijn pluimen gaat laten?

"Nee, ik denk dat ze voldoende in huis hebben om Antwerp en Adnerlecht op afstand te houden. Als ze ruimte hebben doen ze het zeker niet slecht. En tegen de tegenstanders in de Champions' Play-offs gaan ze die ook krijgen. Ik ben zeker dat ze competitief gaan zijn."