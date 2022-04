Felice Mazzu zonder zorgen richting play-offs: "Je moet in alles geloven"

Union SG staat voor de apotheose van een opmerkelijk seizoen. De promovendus gaat als leider de play-offs in.

Het is opvallend, maar meer dan verdiend. Union SG promoveerde vorig jaar naar 1A, maar is nu wel als leider klaar om de play-offs aan te vatten.

"Wat ons overkomt moet ons veel ambitie geven en de wens om iets moois neer te zetten. Maar als het niet lukt voor Union, zal het geen ramp zijn. De titel is voor ons niet het ultieme doel, in tegenstelling tot de andere ploegen”, zegt Mazzu aan Sudpresse.

“Driekwart van de spelers in onze club heeft geen ervaring met play-offs. We zijn hier om te leren van clubs die gewoon zijn om voor de titel te strijden.”

Toch heeft hij wel een beetje hoop op een tweede titel op rij. “We zeggen tegen onszelf dat niets onmogelijk is. Je kunt niet op het hoogste niveau spelen en dan zeggen dat het onmogelijk is. Je moet in alles geloven. En het is deze mentaliteit die ons op de been houdt.”