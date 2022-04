Hoe deed de top vier het in de onderlinge duels tijdens de reguliere competitie? Union SG kampioen, Anderlecht laatste

Dit weekend gaat de Champions Play-Off van start. Gedurende zes speeldagen nemen Union SG, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp het een laatste keer tegen elkaar op. Maar wat waren de uitslagen van deze wedstrijden in de reguliere competitie?

Als we ons baseren op wat de ploegen in de onderlinge duels hebben presteerd tijdens de reguliere competitie, zien we dat Union SG en Club Brugge de meeste punten hebben behaald in de toppers. Anderlecht is de slechtste leerling van de top vier en moet beter scoren in de Champions Play-Off wil het volgend seizoen Europees voetbal spelen.

Union SG (10 op 18):

Union SG start als leider aan Play-Off 1. De eerste wedstrijd is meteen de stadsderby tegen Anderlecht. In de reguliere competitie won de ploeg van Mazzu beide wedstrijden. Op de eerste speeldag ging de promovendus met 1-3 winnen in het Lotto Park. In de terugronde wisten ze met 1-0 te winnen van paars en wit.

Na speeldag 1 in Play-Off 1 volgt een verplaatsing naar de Bosuil. Antwerp won de eerste confrontatie in het Dudenpark, maar in de tweede wedstrijd waren de rollen omgedraaid en won Union SG met 0-2.

De derde tegenstander in de kampioenenronde is eerste achtervolger Club Brugge. Tegen blauw-zwart pakte Mazzu slechts 1 op 6. Het verloor in eigen huis na een doelpunt van Eduard Sobol en in Brugge eindigde de wedstrijd op een brilscore.

Anderlecht 1-3 Union SG

Union SG 1-0 Anderlecht

Union SG 1-2 Antwerp

Antwerp 0-2 Union SG

Union SG 0-1 Club Brugge

Club Brugge 0-0 Union SG

Club Brugge (10 op 18):

De landskampioen van 2021 neemt het op de openingsspeeldag op tegen Antwerp. Op de Bosuil speelde Brugge 1-1 gelijk. In het Jan Breydelstadion was de thuisploeg heer en meester en won het overtuigend met 4-1.

De tweede wedstrijd is op verplaatsing tegen Anderlecht. In beide competitiewedstrijden speelde Brugge gelijk. In Brussel werd het 1-1, terwijl de thuiswedstrijd op een 2-2 score eidigde. De vier laatste onderlinge duels kenden nooit een winnaar op het einde.

Om de heenronde van Play-Off 1 af te sluiten nemen de spelers van Schreuder het op tegen leider Union SG. Blauw-zwart won met het kleinste verschil in Brussel. In het Jan Breydelstadion werd het 0-0.

Antwerp 1-1 Club Brugge

Club Brugge 4-1 Antwerp

Anderlecht 1-1 Club Brugge

Club Brugge 2-2 Anderlecht

Union SG 0-1 Club Brugge

Club Brugge 0-0 Union SG

Anderlecht (5 op 18):

De recordkampioen start met een verplaatsing naar Union SG aan de Play-Offs. Paars en wit verloor beide confrontaties in de reguliere competitie. Daar willen ze bij Anderlecht ongetwijfeld verandering in brengen.

Op de tweede speeldag nemen ze het op tegen Club Brugge. Anderlecht pakte 2 op 6 tegen Brugge in de competitie. Het werd 1-1 in het Lotto Park. Op verplaatsing gaf de recordkampioen een overwinning in het slot uit handen, 2-2.

Tegen de nummer vier, Antwerp behaalde Anderlecht de meeste punten. Het verloor dan wel in Antwerpen met 2-0, in eigen huis wisten ze wel te winnen tegen de 'Great Old'.

Anderlecht 1-3 Union SG

Union SG 1-0 Anderlecht

Anderlecht 1-1 Club Brugge

Club Brugge 2-2 Anderlecht

Antwerp 2-0 Anderlecht

Anderlecht 2-1 Antwerp

Antwerp (7 op 18):

Antwerp opent Play-Off 1 in Brugge. Tegen de landskampioen behaalde het 1 op 6 na een gelijkspel in eigen huis en een 4-1 vernedering in het Jan Breydelstadion.

Tegen Union SG won de 'Great Old' in het Dudenpark, maar in de Bosuil wonnen de Brusselaars met 0-2 via topschutter Undav.

Tegen Anderlecht behaalde de ploeg van Priske 3 op 6. Het won thuis, maar ging met 2-1 onderuit in het Lotto Park.

Antwerp 1-1 Club Brugge

Club Brugge 4-1 Antwerp

Union SG 1-2 Antwerp

Antwerp 0-2 Union SG

Antwerp 2-0 Anderlecht

Anderlecht 2-1 Antwerp

Als alle resultaten zich in Play-Off 1 herhalen, wordt promovendus Union SG kampioen gevolgd door Club Brugge. Anderlecht moet als vierde in de stand het laatste Europese ticket uitvechten met de winnaar van Play-Off 2. Indien Gent als leider de Europe Play-Offs afsluit, krijgt de ploeg van Kompany rechtstreeks een ticket.

