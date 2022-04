Olivier De Cock ziet groot pluspunt in titelstrijd: "Dat is super voor Club Brugge"

Moneytime in de Jupiler Pro League. Club Brugge gaat op zoek naar de derde titel op rij in België.

Olivier De Cock speelde elf jaar bij Club Brugge en pakte drie keer de titel. Hij zegt dat er 70 procent kans is dat Club Brugge de titel pakt. Zeker na de 24 op 24.

“Er zit groei in het spel en in de snedigheid”, zegt hij aan KW. “Je voelt ook het toenemend geloof en enthousiasme onder de supporters. Ik denk dat Club echt naar de play-offs aan het toeleven is, dat het dan in vuur en vlam zal staan en met die drang en druk naar voren thuis het maximum van de punten zal pakken.”

Er zijn ook nog andere factoren die de titelkansen doen stijgen. “Ik vind ook de loting super voor Club: starten thuis tegen Antwerp, op de derde en de vierde speeldag eerst uit en dan thuis tegen Union én eindigen thuis tegen Anderlecht.”

Het zou al meteen prijs kunnen zijn op de eerste speeldag. “Een pluspunt was ook al dat Gent er niet bij is. Ik dacht: als Club wint tegen Antwerp en Anderlecht pakt iets op Union, dan lopen we na één speeldag al in op Union.”