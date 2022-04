Simon Mignolet laat zich uit over titelstrijd en halvering van de punten: "Geschiedenis schrijven? Vooral daar heb ik zin in"

Simon Mignolet gaat met Club Brugge op zoek naar een derde opeenvolgende titel. Dat zou geschiedenis schrijven zijn.

"Geschiedenis schrijven? Ik ben vooral bezig met de titel te proberen winnen en wil een feest vieren mét fans", aldus Simon Mignolet in Het Laatste Nieuws.

Titelfavoriet?

"Wij willen kampioen worden. Dat was bij de start van het seizoen onze doelstelling en dat is bij het begin van de play-offs niet anders. Of je dan favoriet bent, of je wil jezelf zo noemen, dát is niet belangrijk."

"Laat ons eerst maar die achterstand op Union zien weg te werken. Dat we nu mogen jagen? Het is anders, maar ik blijf die halvering niet fair vinden."