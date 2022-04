UEFA neemt Conference League voor halve finales en finale plots wel serieus

UEFA kreeg het verwijt dat het de Conference League niet serieus nam, maar heeft nu wel ingegrepen.

De UEFA heeft aangekondigd dat het groen licht geeft om de VAR te introduceren in de halve finales en de finale van de Conference League.

In de Champions League en de Europa League was er dit seizoen wel al een VAR, maar in de Conference League niet.

Dat leidde tot veel verontwaardiging bij alle betrokken partijen, maar ook bij de supporters. Of dat ook volgend seizoen zo zal zijn vanaf de voorrondes is niet duidelijk.