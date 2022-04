Uitfans zonder ticket worden geweerd door Union: "Met het oog op mogelijke spanningen"

Komend weekend gaan de Champions' play-offs van start. De komende weken zullen bol staan van de spanning op het veld. Ook naast het veld liep de spanning eerder dit seizoen al meermaals op. Union heeft wat dat betreft een maatregel getroffen.

Voor de drie thuiswedstrijden van Union heeft de gemeente Vorst beslist om supporters van de uitploeg te weren van haar grondgebied, met uitzondering van zij die over een ticket beschikken voor de wedstrijd. "Dit doen we met het oog op mogelijke problemen en de kans op spanningen in het stadion en daarbuiten", aldus waarnemend burgemeester Mariam El Hamidine (Ecolo) in een reactie bij Belga.

"In samenspraak met de politie is het veiliger om het enthousiasme van de fans te kanaliseren in het stadion en hen te verwelkomen binnen een specifieke perimeter, eerder dan hen op het volledige grondgebied van Vorst te laten uitzwermen.

Union speelt zijn thuiswedstrijden op 24 april (Anderlecht), 8 mei (Club Brugge) en 22 mei (Antwerp). Voor die wedstrijden stelt Union telkens 1000 tickets ter beschikking van de tegenstander.