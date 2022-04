Vincent Euvrard heeft afspraak met de geschiedenis met RWDM: "Belang van De Camargo en Vorogovkiy was meteen heel groot"

RWDM en Seraing strijden in een dubbele confrontatie voor het laatste ticket voor de Jupiler Pro League voor volgend seizoen. Bij Sporza blikte Vincent Euvrard, de coach van het nummer twee uit 1B, vooruit op de levensbelangrijke wedstrijden.

"Ik vind dat we als groep een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt, want we mogen niet vergeten dat we na zes speeldagen pas op de zevende plaats stonden. Tijdens het seizoen zijn we stap voor stap opgeschoven in het klassement. Uiteindelijk zijn we op de tweede plaats gestrand, met liefst negen punten voorsprong op de derde."

Daarvoor ging RWDM tijdens de wintermercato gretig inkopen doen. Met de komst van enkele jongens die het klappen van de zweep kennen, kon RWDM zijn opmars voortzetten. "Kwaliteit toevoegen tijdens de winterstop was van doorslaggevend belang", beseft Euvrard. "We stonden toen derde, maar het belang van jongens als Igor De Camargo en Yan Vorogoskiy in onze opmars was meteen heel groot. Het is altijd belangrijk om enkele jongens in de groep te hebben met zoveel ervaring in 1A en 1B."

RWDM neemt het in twee duels op tegen eersteklasser Seraing. Vincent Euvrard wil RWDM niet als underdog naar voren schuiven. "Wij houden altijd onze voetjes op de grond en we zijn heel nederig. We beseffen maar al te goed dat het fout kan lopen als we niet geconcentreerd genoeg zijn. Het is de grote droom om RWDM terug te brengen waar het thuishoort: de hoogste divisie van het voetbal. Voor mij zijn de kansen 50-50. Vaak wil de lager geklasseerde ploeg een spelletje spelen door in de rol van underdog te kruipen, maar dat hoeft niet voor mij", besluit Euvrard.