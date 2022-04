Dante Vanzeir: "Mazzu is een vriend die binnen de groep staat"

Felice Mazzu gooit al bijna twee seizoenen hoge ogen met zijn prestaties bij Union. De man die bij Genk niet slaagde, zette zich op zijn warme en charmante manier weer op de kaart in het Dudenpark.

In Het Laatste Nieuws heeft Dante Vanzeir niets dan lof voor zijn coach. "Er is niemand anders zoals hij. Op tactisch en psychologisch vlak is hij sterk en hij is zó menselijk. Hij kan als geen ander iedereen tevreden houden. We zijn echt één groep vrienden. Wij gaan voor elkaar én de trainer door het vuur. Felice Mazzu is een vriend die binnen onze groep staat", aldus Vanzeir.

De kleedkamer van Union lijkt, althans voor de buitenwereld, een oase van rust. Geen ruzies, geen verhitte discussies... "En net dat is ook onze sterkte. Meningsverschillen worden hier snel uitgepraat en niemand loopt naast zijn schoenen. Het zou wringen als we het nog moeten afgeven na zo lang op de eerste plaats te hebben gestaan. Er is slechts één plaats die telt, maar ik vind dat we zelfs tevreden mogen terugkijken als we tweede worden", besluit Dante Vanzeir.