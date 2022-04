Radja Nainggolan pareert kritiek: "Ik ga niet luisteren naar een journalistje dat mij een 5 geeft na een normale wedstrijd"

Antwerp begint als outsider aan de Champions' play-off. Als de Great Old de komende weken een rol van betekenis wil spelen, dan zal het vormpeil van Radja Nainggolan daarin een doorslaggevende rol spelen. In Gazet van Antwerpen sprak Il Ninja vrijuit.

De ervaren middenvelder kreeg de voorbije maanden, net als zijn teamgenoten, heel wat kritiek te verduren. Soms terecht, maar even vaak niet, zo geeft Nainggolan aan. "Tja, kritiek. Ik ga echt niet luisteren naar een journalistje dat mij een 5 geeft omdat ik een normale wedstrijd heb gespeeld."

"Zelf zou ik me een 6 geven tot dusver, dat is voor dit seizoen voldoende. Het kan zijn dat dat niet naar de verwachtingen is, maar wat is dat wel? Ik ben nooit een topscorer geweest. Ik ben een speler die de ploeg beter wil laten draaien... En dat is dit seizoen soms gebeurd!"

Onder meer in de 4-1-nederlaag op Club Brugge, tegenstander van zondag, ging Nainggolan mee kopje-onder. "Na die match is er een goed gesprek geweest, want die match was schaamtelijk. Dat was terecht, dus dan accepteer ik dat ook. Er zijn ook matchen geweest, zoals thuis tegen Union, waarin ik de betere was. Maar je speelt in een ploeg, he! Als de ploeg verliest, ga ik mee de boot in. In België is er geen enkele speler die een match op z'n eentje kan beslissen, dus dat mag je van mij ook niet verwachten", besluit Nainggolan.