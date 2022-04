Imke Courtois zoekt verklaringen voor mindere prestaties van RSC Anderlecht

Anderlecht greep naast de beker, maar volgens Imke Courtois haalt de ploeg geen 'brandstof' uit die nederlaag, zoals Kompany het noemde.

Toch zijn de Champions Play-Offs cruciaal voor Anderlecht. “Ik denk niet dat ze gaan meespelen voor de titel, maar om zeker te zijn van Europees voetbal moeten ze in deze play-offs wel de derde plaats kunnen vasthouden”, zegt Courtois in De Zondag.

Geen gemakkelijke opdracht, want dan moet er wel goed voetbal komen en blijven komen en dat was geregeld al eens een probleem dit seizoen. “We zagen toch eerder al goed voetbal van Anderlecht? Alleen kunnen ze het zo moeilijk doortrekken.”

“Ze kunnen nog steeds in beslissende matchen de tegenstander niet echt bij de keel grijpen. In Kortrijk had het aan de rust 3-0 kunnen staan en de bekerfinale was helemaal zwak. De druk op zo’n momenten?”