Gomez krijgt weekje rust en zet zich tussen Union-fans op de hoofdtribune

Geen Sergio Gomez op het wedstrijdblad tegen Union. De linksback van Anderlecht voelde zaterdag op training nog te veel last en kreeg een week rust voorgeschreven.

Gomez had wat last aan de lies en kon niet voluit gaan. Niks ergs dus, maar bij Anderlecht wilden ze geen risico's lopen na zijn eerdere blessure en zijn 120 minuten in de bekerfinale. Normaliter zal hij er tegen Club Brugge gewoon weer bij zijn.

Gomez ging gewoon tussen de fans van Union op de hoofdtribune staan tijdens de opwarming. Het duurde heel lang voor iemand door had wie hij was, maar daarna kwamen de selfieverzoeken dan toch.