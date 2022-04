Voorzitter van Union SG werpt een blik op de nabije en verre toekomst van de club

Alex Muzio is de fiere voorzitter van Union SG. Het seizoen is op zich al geslaagd, maar kan zeker nog de kers op de taart krijgen.

Eigenaar Tony Bloom, met 90 procent van de aandelen, laat zich nooit zien op de club. De dagelijkse leiding is in handen van voorzitter Alex Muzio die de overige 10 procent in handen heeft.

De sportieve prestaties staan in schril contrast met de infrastructuur van de club. “Een nieuw stadion is voor de ontwikkeling van Union crucialer dan een jaar Champions League”, zegt Muzio aan De Tijd. “Die eenmalige inkomsten wegen niet op tegen de structurele sprong die de club kan maken door de extra inkomsten dankzij een nieuw stadion.”

De kosten worden geraamd op 20 miljoen euro. “We hopen er tegen het seizoen 2025-2026 in te spelen en zo onze plek in de hoogste klasse verder te verankeren. Of we schrik hebben voor een pandoering tegen de wereldtop in de Champions League volgend seizoen? We willen echt heel graag kampioen worden.”