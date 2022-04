Zulte Waregem gaat niét verder met Simons en De fauw: 'Dit het plan van Essevee voor volgend seizoen'

Timmy Simons en Davy De fauw zullen volgend seizoen niét meer aan het roer staan van Zulte Waregem. De fusieclub wil een andere weg inslaan. Al kunnen beide heerschappen wel binnen de club aan de slag blijven.

Het Nieuwsblad komt met het nieuws op de proppen. Timmy Simons en Davy De fauw namen het roer tijdens het seizoen over van Francky Dury, maar ook het duo slaagde er nooit in om het zwalpende schip in rustiger water te laten varen.

Essevee wil volgend seizoen een andere weg inslaan, maar heeft beide heren de kans om aan boord te blijven. Zo kan Simons aan de slag als T2, terwijl De fauw als sportief verantwoordelijke mee het beleid aan de Gaverbeek kan bepalen.