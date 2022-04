Bart Nieuwkoop: "Ik versta geen bal van de speeches van Teuma, maar ik geloof er elk woord van"

Met een voorsprong van drie punten op Club Brugge trekt Union zondag naar de Bosuil. De druk zal er ooit gaan komen, maar op dit moment is er nog geen sprake van. Dat vertelt Bart Nieuwkoop, een van de ontdekkingen dit seizoen, bij HLN.

"Wij zijn de kleinste club van de vier deelnemers, dus moeten wij niet elke wedstrijd winnen. Er zijn andere clubs waar dat wel het geval is. Neem Club Brugge, die móeten echt he! Eigenlijk is druk een compliment, want dat krijg je alleen als je het goed doet. Als er geen druk is, wil dat zeggen dat je in de middenmoot staat en nergens meer voor speelt", aldus de Nederlander.

Het is overigens opvallend dat Union steevast met het mes tussen de tanden op het veld verschijnt. De rol van Felice Mazzu valt daarin niet te onderschatten, maar Bart Nieuwkoop geeft in HLN ook een andere reden aan.

"Teddy Teuma is daar fenomenaal in. Als hij de groep toespreekt in het Frans, versta ik daar absoluut geen bal van. Maar ik geloof wel elk woord dat hij zegt", lacht Nieuwkoop.