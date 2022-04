Brian Priske ziet jonge Amerikaan groeien bij Antwerp: "Het is geen playstation, hé"

Antwerp had vorige zomer 1,8 miljoen veil om Sam Vines weg te plukken bij de Colorado Rapids. De 22-jarige linksback kon in zijn eerste seizoen tot dusver nog niet echt overtuigen, al leverde de Amerikaanse international vorige week op het veld van Club Brugge een sterke prestatie.

Op zijn persbabbel ging Brian Priske dieper in op de situatie van Sam Vines. De Deen ziet hoe de vormcurve van de Amerikaan in stijgende lijn gaat. "Hoe dat komt? Tijd en geduld, dat is wat hij nodig had. Sam was al een goede speler toen hij in Antwerp belandde. Je mag niet vergeten hoe groot de impact van zijn transfer was. Hij kende hier geen voorbereiding na zijn komst uit de MLS en werd direct voor de leeuwen gegooid. Dat was niet evident."

"Sam is snel, heeft een goeie linkervoet en kan de ploeg ook helpen met zijn aanvallende impulsen. Hij heeft nu meer vertrouwen en voelt zich beter thuis, zowel in de club als in de stad. Voetbal is niet enkel en alleen het spelletje, de spelers zijn mensen. Het is geen playstation, hé. Ik ben blij voor Sam", aldus Priske.

Topschutter staat vijf wedstrijden droog

Met zijn 22 competitiedoelpunten kan de waarde van Michael Frey nauwelijks overschat worden. Toch sputtert de motor al een tijdje voor de Zwitser. Duels aangaan, knokken, lopen, kaatsen: Frey doet het allemaal. Intussen staat de centrumspits van Antwerp wel al vijf wedstrijden droog. Tegen Club Brugge werd hij op het uur naar de kant gehaald, waarna Frey zijn onvrede duidelijk liet merken. Brian Priske: "Dat is het leven. Natuurlijk was hij niet content, Michael is een winnaar. We hebben alles besproken deze week. Ik maakte de keuze om met de inbreng van Benson meer snelheid en diepgang te krijgen. Helaas heeft dat niet goed uitgepakt."