CEO STVV bewierookt Hollerbach en wil volgende stap zetten: "Moeten hetzelfde niveau kunnen halen als KV Mechelen"

Na een moeizame start greep een ontketend STVV net naast de Europe play-offs. In Het Belang van Limburg blikt Takayuki Tateishi terug op het seizoen en werpt hij een blik op de nabije toekomst van de Kanaries.

Na een dramatische reeks leek het lot van Bernd Hollerbach te zijn bezegeld. De Duitser mocht aanblijven bij STVV, met resultaat. "Hollerbach is een harde werker, die veel en hard traint. Ik weet dat niet alle spelers daar van houden, maar dat is wat STVV nodig heeft. Bovendien kan hij spelers laten ontwikkelen, kijk maar naar de evolutie die Mory Konaté dit seizoen gemaakt heeft. Dat heeft mij verrast", aldus Tateishi.

Door de goede resultaten is er heel wat belangstelling voor de STVV-spelers. Financieel staan de Kanaries er sterker voor de voorbije seizoenen, waardoor de fans niet voor een leegloop hoeven te vrezen. "We willen één of twee sterkhouders laten vertrekken als er een bod komt dat we niet kunnen weigeren."

STVV greep net naast een ticket voor de Europe play-offs. Tateishi geeft toe dat het naar meer smaakt. "In de vier jaar dat ik CEO ben, misten we tot twee keer toe op een haar na de play-offs. Daar wil ik volgend seizoen verandering in brengen. Met dit STVV moeten we in staat zijn om hetzelfde niveau te halen dan ploegen als KV Mechelen en Charleroi, stabiele clubs in de linkerkolom."