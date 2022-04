Union laat niets aan het toeval over: "Spelers mogen pas na het seizoen met andere clubs onderhandelen"

Union dendert voort. Op de openingsspeeldag van de play-offs liet de promovendus/koploper geen steek vallen tegen Anderlecht.

Union speelt al een gans seizoen op een erg hoog niveau. De keerzijde van die medaille is dat er mogelijk een exodus zit aan te komen. Topschutter Deniz Undav verkast volgend seizoen naar Brighton&Hove Albion, maar ook jongens als Casper Nielsen en Dante Vanzeir schermen met heel wat interesse.

In HLN geeft Philippe Bormans, CEO van Union, aan dat het erg drukke weken zullen worden. "Er is veel interesse in onze spelers, maar we zijn een nuchtere club. Dit hoort bij het voetbal."

"We hebben met iedereen afgesproken dat we geen onderhandelingen willen voeren tot na het seizoen. Op dit moment heeft dat totaal geen nut en we zullen ook geen uitzonderingen toestaan. We weten dat Undav zal vertrekken, en de rest zullen we wel zien. Het is niet de bedoeling om iedereen te laten vertrekken. We zijn een open club: als er biedingen komen gaan we met de drie partijen bekijken wat het beste is, maar dat zullen we dus pas na het seizoen doen", besluit Bormans.