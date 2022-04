Walem ziet Anderlecht altijd rechtkrabbelen: "Club Brugge zal niet met plezier naar hier komen"

Johan Walem heeft de titel gepakt met de RSCA Vrouwen en heeft al laten weten dat hij volgend seizoen een nieuwe uitdaging zoekt. Een mannenelftal dus, want hij is een beetje te ongeduldig.

En kan dat bij Anderlecht? ''Elke oud-speler droomt daarvan, zeker als het om het hoofdtrainerschap gaat. Maar we zien wel waar de toekomst mij brengt, of dat nu bij Anderlecht is of elders", zegt hij in HLN.

Maar hij gelooft rotsvast in de progressie. ''De bekerfinale en de nederlaag tegen Union hebben iedereen pijn gedaan, al zeg ik er meteen bij dat Anderlecht altijd opstaat. Club Brugge zal niet met plezier naar hier afzakken, hoor, komende zondag. Op lange termijn is Anderlecht, ondanks de financiële moeilijkheden en de soms tegenvallende resultaten, op de goede weg."