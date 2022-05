De dubbele confrontatie tussen Union en Club Brugge die allesbepalend is

Zowel zondag als woensdag staan leider Union en eerste achtervolger Club Brugge tegenover elkaar. Twee wedstrijden waarin alle Belgische voetballiefhebbers 90 minuten op het puntje van hun stoel zitten.

Zondagmiddag om 13:30 kijken Union Saint-Gilloise en Cub Brugge elkaar voor de derde keer dit seizoen in de ogen, drie dagen later volgt opnieuw een confrontatie. Het Dudenpark zal ongetwijfeld vollopen voor de topper tegen de voorlopig nog regerende landskampioen. Als Union zes op zes weet te pakken tegen Club mag het zich tot kampioen van België kronen.

Spektakelarme wedstrijden (0-1 & 0-0)

Op speeldag 1 won Union (toen nog) verrassend de Brusselse derby op het veld van Anderlecht met 1-3. Club kon in extremis thuis een punt houden tegen Eupen. U herrinnert zich ongetwijfeld nog wel de dertien (!) minuten extra die werden toegevoegd wegens tijdrekken van de Eupense doelman. Wie had zich toen kunnen inbeelden dat deze twee ploegen negen maanden later onderling de titel zouden uitvechten. Op speeldag twee had Union dus meer punten dan Club.

Union begon in eigen huis sterk aan de wedstrijd, Dante Vanzeir had na slechts vijf minuten de voorsprong al in het mandje kunnen leggen maar faalde. Club Brugge, dat toen nog met Dost, Vormer en Ricca in de basis speelde onder Clement, nam uiteindelijk de bovenhand in de tweede helft. Zo loonde, invaller Sobol nam een weggewerkte corner in één tijd op de slof en verraste doelman Moris. Club nam dankzij de Oekraïner de drie punten mee naar Jan Breydel.

In de terugwedstrijd kon opnieuw Vanzeir gemakkelijk scoren maar botste toen op een sterke Mignolet. Ook Lapoussin geraakte niet voorbij de doelman van het jaar. Veel onthouden we niet van die wedstrijd, behalve dan dat Union een overwinning verdiende en N'soki een draak van een wedstrijd speelde.

Doelpuntenmachines

De grootste steunpilaren van Union staan voorin. Deniz Undav en Dante Vanzeir zijn dit seizoen twee fenomenen waar niet naast gekeken kan worden. Undav zorgde dit seizoen voor maar liefst 25 doelpunten en 12 assists, terwijl spitsbroeder Vanzeir niet moet onderdoen met 14 doelpunten en 10 assists. Met samen 39 doelpunten zijn ze goed voor de helft van de gemaakte Brusselse doelpunten dut seizoen. Statistieken om U tegen te zeggen voor de promovendus.

Bij Club Brugge verwacht je ook zo'n cijfers, alleen zijn die meer verdeeld onder verschillende sterkhouders. Noa Lang (7 doelpunten en 12 assists), Charles De Ketelaere (14 doelpunten en 8 assists) en Hans Vanaken (9 doelpunten en evenveel assists). Al moet de Deense nieuwkomer Andreas Olsen niet onderdoen met 5 doelpunten en 6 assists.

Ongeslagen reeks

Hoewel het normaliter logisch lijkt, zijn de nr's 1 & 2 ook de ploegen die in de beste vorm verkeren. Union is al 10 wedstrijden ongeslagen sinds het verlies thuis tegen Sint Truiden. Club zit in de competitie al aan 11 wedstrijden zonder nederlaag, mits we de verloren halve finale van de Beker van België meerekenen zit Blauw-Zwart aan 8.

Als Club zondag een overwinning boekt op Union is het voortaan leider en heeft het alles in eigen handen. Kan Union de voorsprong op de Bruggelingen verdubbelen, lijkt de derde landstitel op rij erg ver weg.