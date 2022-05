Mag Club Brugge zich rijk rekenen? Charles De Ketelaere en Noa Lang samen bijna 75 miljoen waard

Het Zwitserse onderzoeksbureau CIES Football Observatory gaf gisteren een update over de 10 meest waardevolle spelers buiten de 5 grote competities (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk). Opvallend: in de lijst was er 1 Belg terug te vinden.

De Ketelaere strandde op een 9de plek, met een marktwaarde van maar liefst 39,9 miljoen euro. Zo laat hij Ajax-spits Sebastien Haller achter zich, die volgens het onderzoeksbureau 36,9 miljoen euro waard is. Noa Lang haalde met een marktwaarde van 33,8 miljoen de top 10 niet, maar voert samen met De Ketelaere de lijst van meest waardevolle Jupiler Pro League-spelers, die ook door CIES werd vrijgegeven. In die Belgische top 10 zijn er maar liefst 5 Club-spelers terug te vinden. De Europese top 10: 1. Darwin Nunez (Benfica) - 70,7 miljoen 2. Antony (Ajax) - 57,5m 3. Gonçalo Inacio (Sporting) - 52,2m 4. Cody Gakpo (PSV) - 49,7m 5. Matheus Nunes (Sporting) - 49,5m 6. Pedro Gonçalves (Sporting) - 49,2m 7. Gonçalo Ramos (Benfica) - 42,9m 8. Diogo Costa (FC Porto) - 41,4m 9. Charles De Ketelaere (Club Brugge) - 39,9m 10. Sébastien Haller (Ajax) - 39,6m De Belgische top 10: 1. Charles De Ketelaere (Club Brugge) - 39,9m 2. Noa Lang (Club Brugge) - 33,8m 3. Andreas Skov Olsen (Club Brugge) - 25,8m 4. Sergio Gomez (Anderlecht) - 21,7m 5. Yari Verschaeren (Anderlecht) - 21,0m 6. Hans Vanaken (Club Brugge) - 18,0m 7. Tajon Buchanan (Club Brugge) - 15,7m 8. Michel-Ange Balikwisha (Antwerp) - 15,2m 9. Christian Kouamé (Anderlecht) - 14,0m 10. Kristian Thorstvedt (Genk) - 13,0m