Club Brugge wil terug de Amerikaanse markt op

Na Tajon Buchanan uit de MLS wil Club Brugge terug op zoek naar versterking op de Amerikaanse markt.

Volgens de Amerikaanse pers heeft Club Brugge interesse in Caden Clark van New York Red Bulls. De 18-jarige middenvelder wordt gezien als een toptalent, maar is wel eigendom van RB Leipzig. Daar ligt hij nog onder contract tot 2025. Al willen zij en de speler graag dat hij aan de slag gaat in Europa.

Dit seizoen was hij goed voor zeven doelpunten en gaf hij vier assists in 36 wedstrijden.