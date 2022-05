Felice Mazzu is er zeker van: "Tweeluik tegen Club Brugge beslist titelstrijd niet"

In de Champions' Play-offs staan Club Brugge en Union SG de komende dagen twee keer tegenover elkaar.

Felice Mazzu schrok van de grote belangstelling voor zijn persconferentie. “Ik heb de voorbije weken de kranten gelezen. 99 procent van de geïnterviewden voorspelt volgens mij dat Club Brugge kampioen zal worden. Dan zit daar een kern van waarheid in”, klonk het bij Felice Mazzu.

De trainer van Union houdt de druk weg van zijn team. “Onze trainingen zijn in dezelfde sfeer verlopen als de voorbije maanden. We behouden de sereniteit en het plezier, zoals we al twee jaar doen. Van buitenaf wordt er steeds meer druk op ons gelegd, maar die kruipt niet in onze hoofden. We vatten deze match aan zoals alle andere.”

Zes op zes en Union is kampioen op Jan Breydel. “Dit tweeluik zal zeker niet beslissend zijn in de titelstrijd. We beginnen wel zo aan de wedstrijden tegen Club, maar achteraf volgen nog twee lastige matchen. Het zal spannend blijven.”