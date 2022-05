Verheyen laat zich uit over keuze tussen Vormer en Balanta: "Respect of angsthazerij"

Club Brugge staat voor een cruciale week en moet de geblesseerde Mats Rits vervangen. Het lijkt erop dat de keuze op Eder Balanta zal vallen. Voor Gert Verheyen lijkt dat het signaal voor Ruud Vormer om er de brui aan te geven bij Club.

Balanta is natuurlijk iets steviger en defensiever ingesteld. "Dat kan je als een blijk van respect voor Union zien. Of als angsthazerij. Altijd dominant willen zijn, maar dan toch de behoudende keuze maken. Union, dat is ook wel veel ­duelkracht. Balanta geeft het middenveld power. Plus, het is op Union. Misschien was het thuis anders geweest", vertelt Verheyen in Het Nieuwsblad.

Maar over Vormer is hij duidelijk. “Dat is een aflopend verhaal", zegt Verheyen, die hem ook zou laten gaan. “Niet als je van plan bent om hem niet meer te gebruiken, neen. Ik heb dat nooit begrepen: vorige zomer laat je hem voor twee jaar bijtekenen en een maand later wordt er getwijfeld over een basisplaats voor hem. We weten niet wat daar gebeurd is.”