Niemand bij Club heeft de kwaliteiten van Mats Rits: "Hij liet mee de machine draaien"

't Is D-day in Union vandaag. Club Brugge mag zich opmaken voor een warme ontvangst. Rudi Cossey, die met Antwerp al tegen de Brusselaars speelde, denkt dat ze hun borst nat mogen maken. Zeker omdat er op het middenveld toch een belangrijke speler gemist wordt.

Mats Rits viel uit tegen Anderlecht en wordt waarschijnlijk vervangen door Balanta. Maar die heeft natuurlijk niet dezelfde kwaliteiten. "Rits is de man die infiltreert in de box én die ook zijn verdedigende taken doet. Vormer is een vergelijkbaar type maar is wel iets minder aanwezig in de zestien", zegt Cossey in Krant van West-Vlaanderen.

Voor Cossey is het dan ook een zware aderlating. "Als bij een ploeg die negen wedstrijden na elkaar wint een sleutelspeler uitvalt, iemand die mee de machine laat draaien, dan is dat een handicap.”