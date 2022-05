Schreuder probeert druk van Brugse ketel te houden: "Ook na morgen zal er niets beslist zijn" & "onze ervaring biedt ons geen enkele garantie"

Club Brugge speelde zondag in het Dudenpark niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar boekte een levensbelangrijke overwinning. Voor het eerst in zeven maanden kwam Club Brugge aan de leiding, de plek waar het ook binnen minder dan twee weken wil staan.

"In het voetbal draait het om winst, en dat hoeft niet altijd met mooi voetbal te zijn. Zeker niet in topwedstrijden", aldus Alfred Schreuder op de persbabbel. "Euforie temperen? Nee, van euforie was niet echt sprake. Mijn jongens hebben wel vaker wedstrijden met veel druk gespeeld én gewonnen."

Toch doet de Nederlander er alles aan om de druk van de ketel te houden. Een eventuele nederlaag hoeft niet catastrofaal te zijn voor blauw-zwart, maakt Schreuder zich sterk. "Kijk, als we winnen doen we een goede zaak. Een gelijkspel is ok. En bij een nederlaag is er nog niets aan de hand. Uiteraard zou dat niet goed zijn, maar hoe dan ook is er na morgen nog niets beslist. Onze ervaring in dit soort wedstrijden? Dat zullen we morgen zien. De ervaring is er uiteraard, maar dat biedt geen enkele garantie."

Topschutter

Club Brugge is met 31 op 33 aan een ijzersterke reeks bezig. Toch lijkt er bij Club Brugge niet echt iemand in het bijzonder te zijn die de ploeg op sleeptouw neemt. Met 'maar' veertien doelpunten is Charles De Ketelaere de topschutter van blauw-zwart. Alfred Schreuder: "Ach, het gaat om het team. Zondag was het de beurt aan Hans (Vanaken, red.) en Nusa. We hebben niet echt één topschutter, maar de doelpunten kunnen van overal komen. Ik ben er anderzijds van overtuigd dat er in heel wat jongens veel potentie schuilgaat. Wie scoort, is voor mij van geen enkel belang. Maar ik weet dat er in dit team veel spelers zijn die in de toekomst topschutter zullen worden bij hun club."