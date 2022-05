Dieumerci Mbokani laat zich uit over terugkeer naar België: "Zou kunnen voor al mijn ex-clubs"

Dieumerci Mbokani heeft heel wat ervaring opgedaan in België, maar maakt nu het mooie weer in Koeweit - waar hij ook de titel pakte.

Mbokani zag Anderlecht indruk maken afgelopen zondag: "Alleen missen ze nog wat ervaring in de topmatchen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Geen sollicitatie

Of dat een sollicitatie is richting een eventuele terugkeer richting België? "Ik zou er de jongeren kunnen gidsen. Soms spreek ik wel eens met Vincent Kompany, maar dat gaat dan niet over voetbal."

"Op termijn zou ik al mijn Belgische ex-clubs kunnen helpen. Met mijn contacten en kennis van het Afrikaanse voetbal zou ik Afrikaanse talenten naar België kunnen brengen. Zowel naar Anderlecht, Antwerp als Standard.”