Tom Waes duidelijk over mogelijke titel van Club Brugge: "Doe gerust. Jullie zijn boeren"

Zondag kan Club Brugge de titel pakken. Daarvoor moet het winnen op bezoek bij Royal Antwerp FC.

Tom Waes hoopt alvast dat Club Brugge zondag op Antwerp nog geen zekerheid verwerft over de titel in de Jupiler Pro League. “We geven ons nog niet gewonnen, ook al lijkt ons voetbal de jongste weken veel op pottekestamp. Ik denk dat iedereen in het stadion de longen uit zijn lijf zal roepen en ik hoop dat de spelers zich nog één keer kunnen opladen”, zegt Waes aan Het Laatste Nieuws.

“Als we zondag winnen, gaan we vieren alsof we zelf kampioen zijn geworden. En dan mogen we op de laatste speeldag, op Union, onze slechtste match ooit spelen.”

Eric Goens, een vurig Clubsupporter, stuurde Tom Waes al een berichtje over de nakende titel van blauwzwart. “Of we het erg zouden vinden, als zij zondag hun vlag in onze middencirkel zouden planten? Ik heb hem geantwoord: 'Doe gerust. Jullie zijn boeren, dus planten is jullie job'.”