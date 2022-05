Kana moest er lang op wachten, maar... "Gevoel dat ik nu echt vertrokken ben"

Marco Kana moest wachten tot het begin van de play-offs om zijn kans te krijgen, maar sindsdien vraagt iedereen zich af hoe het mogelijk is dat hij nu pas in de ploeg staat.

Kana heeft er zelf ook wel een uitleg voor. “Ik maakte heel vroeg mijn debuut, op mijn 17de. Dat was misschien te vroeg", zegt hij in HLN. "Mijn lichaam was fysiek niet klaar voor de impact van de zware trainingen en de matchen, de stap van de beloften naar de A-kern was zwaarder dan ik dacht. Daardoor sukkelde ik vaak met kleine kwaaltjes. Mentaal zeer lastig, want in de jeugd raakte ik geen enkele keer geblesseerd. Nu ben ik fysiek wel klaar.”

Maar dit seizoen voelde hij zich wel klaar. Een uitleenbeurt speelde door zijn hoofd als hij niet meer gespeeld had. “Dat heeft wel door mijn hoofd gespookt. Ik wil plezier maken, maar dan moet je wel op het veld staan. Ik heb het geluk dat mijn ouders altijd op mij zijn blijven inpraten. Dat ik geduldig moest zijn en dat mijn kans wel zou komen. De club zei trouwens hetzelfde. Nu heb ik het gevoel dat ik echt vertrokken ben.”