Blessure Salah lijkt mee te vallen: "Zowel Mo als Virgil zijn oké"

Mohamed Salah en finales: het is geen goed huwelijk. Gisteren moest de Egyptenaar in de FA Cup-finale na een half uur de strijd staken met liesproblemen. Klopp kwam intussen met hoopvol nieuws naar buiten over zijn sterspeler.

"Zowel Salah als Van Dijk hebben 'iets gevoeld', en daarom heb ik ze er uit voorzorg afgehaald. Dat was 100% mijn beslissing. Ik sprak met beide spelers na de wedstrijd en het lijkt zeer goed mee te vallen. De wedstrijd van dinsdag (Premier League-wedstrijd op Southampton, red) zal waarschijnlijk nog te vroeg komen, maar ze zullen allebei nog spelen dit seizoen", aldus een hoopvolle Jürgen Klopp in de persconferentie na de gewonnen FA Cup-finale.

Naast Salah viel dus ook rots in de branding Van Dijk uit (in minuut 90), maar de Nederlandse verdediger is er zelf ook redelijk gerust in. "In de eerste helf voelde ik na enkele spurts wat steken in de knieholte. Ik kon het niet riskeren om ook de verlengingen te spelen, en ik moet vertrouwen op Joel Matip. Ik hoop dat alles in orde komt."

Liverpool is na het winnen van de FA Cup en League Cup nog in de running voor de quadrupel (Premier League en Champions League). Het zou dus een bijzondere aderlating zijn moest het zowel Salah, als Van Dijk missen voor de Champions League-finale van 28 mei tegen Real Madrid.