Transfernieuws en Transfergeruchten 17/05: Vanaken - Schreuder - Sebaoui

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 17/05 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vanaken - Schreuder - Sebaoui

Ilias Sebaoui heeft keuze te over zowel clubs als landen zitten achter hem aan

Het lichtpunt in het seizoen van Beerschot was duidelijk Ilias Sebaoui. De jeugdspeler knokte zich in de eerste ploeg, tekende zijn eerste profcontract en werd opgeroepen voor de beloften van Marokko. Maar er zijn nog kapers op de kust. (Lees meer)

Volgt Hans Vanaken zijn trainer mee naar Ajax?

Hans Vanaken is al jaren een onmisbare pion op het middenveld van Club Brugge. De Limburgers is de spelmaker en de smaakmaker bij de landskampioen. Mogelijk volgt nu zijn eerste buitenlandse avontuur. (Lees meer)