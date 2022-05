'Club Brugge wil meer dan enkel Nielsen en kijkt ook naar team uit play-off 2 voor versterking op middenveld'

Club Brugge wil zich deze zomer gevoelig versterken. Het komt daarbij niet enkel uit bij Union in België.

Zo wil Club Brugge ook een speler ophalen bij KV Mechelen, want het aast op Vinicius Souza die er dit seizoen speelde.

Acht miljoen euro?

Hij was daar op uitleenbasis wel, want eigenlijk is hij van Lommel - of meer bepaald van de City Group waar Lommel ook deel van uitmaakt.

Hij ligt er tot 2025 onder contract en er is ook buitenlandse interesse in de middenvelder, waardoor de prijs kan oplopen tot acht miljoen euro.