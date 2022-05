Antwerp wordt overspoeld: "In het oranje spelen en Heineken drinken"

De komst van Marc Overmars als sportief directeur bij Royal Antwerp FC heeft zijn gevolgen voor de club.

Zo wordt de Nederlander Mark Van Bommel als trainer aan Antwerp gelinkt en ook enkele Nederlandse spelers passeren de geruchtenmolen over een overstap naar de Bosuil.

“Er worden hier al grappen gemaakt dat we volgend jaar in oranje gaan spelen en Heineken gaan drinken in het stadion. Maar dat het Nederlanders zijn, is bijzaak. Als ze maar kennis van zaken hebben”, zegt Dominik van Landeghem, woordvoerder van de Federatie van Antwerp Supportersclubs.

Ook Toby Alderweireld wordt al gekoppeld aan een overstap naar The Great Old. “En we hopen op meer grote namen. Als je Overmars aantrekt, dan is dat niet om op de automatische piloot door te gaan. De landstitel is voor volgend jaar misschien nog iets te snel, maar het seizoen daarop zeker niet.”