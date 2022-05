Dante Vanzeir spreekt over transfer en bedrag dat Union daarvoor kan krijgen

Dante Vanzeir was één van de smaakmakers bij seizoensrevelatie Union SG.

Het seizoen zit er bijna op, maar de transfermarkt draait al op volle toeren. Eén van de mogelijke targets van Union is Dante Vanzeir.

Of hij volgend seizoen nog bij Union speelt is een moeilijke vraag. “Ik kan dat niet garanderen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hier nog een contract van twee jaar heb en dat ik me hier goed voel. Ik zou zeker niet tegen mijn zin blijven”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Concrete aanbiedingen lijken er nog niet te zijn. “Interesse zal er wel zijn, maar of het concreet zal worden, dat is nog iets anders. Er zijn verschillende factoren die bepalen of het tot een transfer komt. Wat is mijn gevoel? Hoever wil de club voor mij gaan? Wat wil Union?”

Er wordt een bedrag van 5,5 miljoen euro genoemd. “Dat bedrag zal wel correct zijn, zeker? Maar of dat genoeg is voor Union, dat kan ik niet zeggen. Ik ga me alleszins niet gek laten maken door die speculaties. Welke bedrag er ook op mijn hoofd plakt, ik blijf dezelfde.”