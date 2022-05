Hannes Delcroix wil seizoen vol blessures afsluiten met positieve noot: "Nonchalance? Gewoon mijn manier van spelen"

Het werd een rotseizoen boordevol blessures voor de sympathieke Hannes Delcroix. De 23-jarige verdediger van Anderlecht sluit morgen het seizoen af met een match op het veld van kersvers kampioen Club Brugge.

Door twee zware blessures kwam de Rode Duivel dit seizoen niet verder dan elf wedstrijden. Toch doet Delcroix het meer dan behoorlijk in deze play-offs, ondanks een gebrek aan wedstrijdritme. "Hout vasthouden, maar lichamelijk ben ik nu helemaal in orde. In het begin speel je een beetje met de handrem op omwille van de instabilteit, maar nu voel ik me sterker dan voordien", vertelt Delcroix in HLN.

Hij is nog altijd maar 23, maar voetbalt steevast met een flair alsof hij al jaren meedraait. Sommigen noemen het zelfs nonchalance, al is Delcroix het daar niet mee eens. "Ik probeer gewoon mijn kwaliteiten te tonen en rust aan de bal is er daar één van. Dat is gewoon mijn stijl. Als dat overkomt als nonchalance, dan is dat zeker niet mijn bedoeling."

"Mensen vinden Joshua Zirkzee ook nonchalant, maar hij speelt gewoon met heel veel flair. Hij is zo goed dat het soms gemakkelijk lijkt wat hij doet. Dat is geen nonchalance, maar zijn kwaliteit."