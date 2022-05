Witte rook op de Bosuil: 'Mondeling akkoord met Van Bommel'

Dat het verhaal van Brian Priske bij Antwerp na een seizoen geschreven is, hoeft niet te verbazen. Marc Overmars vindt de opvolger van de Deen in zijn eigen netwerk. GVA laat immers weten dat Mark van Bommel tot een mondeling akkoord kwam met Antwerp.

Ook Racing Genk zag wel iets in Mark van Bommel, maar uiteindelijk konden Gheysens en Overmars de voormalige Nederlandse international dus toch overtuigen om naar de Bosuil te komen.

Het Nieuwsblad laat weten dat er een mondeling akkoord is, begin volgende week zet Mark van Bommel (45) zijn handtekening onder een contract van twee seizoenen.

In 2018 begon Van Bommel bij 'zijn' PSV aan zijn eerste klus als T1. Na een veelbelovende start draaide het vierkant onder Van Bommel, die in december 2019 de laan werd uitgestuurd in Eindhoven. Vorig seizoen begon hij als T1 van Wolfsburg aan het seizoen, waar hij door de tegenvallende resultaten in oktober -na amper dertien- matchen werd ontslagen.