Van Der Heyden heeft een speciale wens: "Ik wil wel eens een duet met Angèle zingen"

Siebe Van Der Heyden is één van die voetballers die onze competitie kleur geven. De verdediger van Union heeft het hart op de tong en durft wel al eens een stunt te doen. Want zijn laatste wens willen we ook wel eens zien uitkomen.

Na elke overwinning leidt Van Der Heyden de festiviteiten met de supporters. Ook in Anderlecht vorige week. “Na onze mokerslag tegen Club zegden we op Anderlecht: ‘Jongens, onmogelijk dat we na zo’n seizoen nog onze tweede plek afgeven’. Van 1B komen en vier keer winnen tegen Anderlecht, dat is iets voor de eeuwigheid. Zo sloten we toch nog het seizoen positief af", zegt hij in HLN.

Een foto van die match maakte ook wel wat los. Hij wil vader en charmezanger Nicky Jones wel eens achterna. "Zie me hier vieren. Ik kan goed zingen, ik zet het lijflied ‘Bruxelles ma ville’ in. Het liedje van Angèle ‘Bruxelles, je t’aime’ hoor ik ook graag. Met haar zou ik graag een duet zingen of backing vocal zijn.”