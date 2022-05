'Feyenoord komt deze zomer nieuwe speler van Racing Genk huren'

Feyenoord wil na Cyriel Dessers ook voor volgend seizoen een speler van Racing Genk huren.

Cyriel Dessers vertrok vorige zomer onder een huurovereenkomst met aankoopoptie richting Feyenoord. Ook deze zomer wil Feyenoord zo’n deal opzetten.

Volgens Sasha Tavolieri heeft Feyenoord nu interesse in Mike Trésor. Racing Genk haalde hem vorig jaar voor 3,5 miljoen euro weg bij NEC.

Een groot succes werd dat nog niet. Feyenoord wil opnieuw een deal als die van Dessers zien te verwezenlijken, huur met aankoopoptie. Wellicht is het wachten tot de nieuwe coach aangesteld is om te weten of de Limburgers willen meewerken aan een deal.