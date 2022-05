OFFICIEEL: Antwerp schotelt jonkies van 15 en 18 eerste profcontract voor

Antwerp maakte dinsdag bekend dat het twee jonge talenten een eerste profcontract heeft aangeboden. Nolhan Courtens (15) en Niels Devalckeneer (18) kunnen zich de komende seizoenen in Deurne Noord blijven ontwikkelen.

Centrale middenvelder Nolhan Courtens is amper 15 jaar oud, maar staat te boek als een enorm talent. De Belgische jeugdinternational ondertekende een contract voor drie seizoenen op de Bosuil. Volgend seizoen maakt Courtens de sprong naar de U18 van de Great Old.

Ook voor Niels Devalckeneer (18) is het een dag om nooit te vergeten. De doelman zette zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen. Devalckeneer zal volgend seizoen in doel staan bij de U23 van Antwerp. De rood-witte beloften maken hun opwachting in Eerste Nationale.