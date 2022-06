'Eupen haalt transfervrije jonge spits binnen'

Eupen heeft een nieuwe spits volgens Het Laatste Nieuws. Nazif Tchadjei komt transfervrij over van Alemannia Aachen.

Bij Eupen hebben ze een nieuwe spits. Nazif Tchadjei komt over van Alemannia Aachen. Dat zegt Het Laatste Nieuws. De Duitser is 19 jaar en komt transfervrij over.

Tchadjei heeft nog geen ervaring bij de profs en zal uitkomen voor de beloften van Eupen. Dit seizoen speelde hij in totaal 22 wedstrijden voor de U19 van Aachen. Daarin maakte hij 2 doelpunten.