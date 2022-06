Schermen en lobbywerk? Kleine clubs moeten mogelijk vol aan de arbeid want geen nieuw competitieformat zorgt voor drie of vier dalers

Een meerderheid van de teams wil terug naar het oude systeem met achttien ploegen en zonder play-offs. Maar een meerderheid van de teams is niet altijd een meerderheid van de stemmen. En dus dreigt er opnieuw een spelletje gespeeld te worden.

De leden van de Pro League kwamen donderdag samen in Leuven om het te hebben over het competitieformat.

Initieel was het de bedoeling om een stemming door te voeren over het nieuwe competitieformat, maar dat plan was al voor de vergadering van de baan.

16 ploegen

Rest de vraag of er nog wel een stemming zal komen. Alle clubs schermen en lobbyen dat het een lievelust is ondertussen.

De topclubs hebben nog steeds drie stemmen en hebben dus meer te zeggen dan de kleine clubs. En als er geen nieuw systeem komt, dan zijn het de kleinere teams die in gevaar zijn. Volgend seizoen wordt dan het laatste met achttien ploegen en daarna gaan we terug naar zestien en play-off 1 met zes teams (en tien wedstrijden).

Stemsysteem

Dat is eigenlijk ook heel goed voor de topclubs, die dan minder kans hebben om naast play-off 1 te grijpen. En voor de kleinere clubs zou het betekenen dat er drie rechtstreekse dalers zijn en het nummer 15 de barrages in moet.

Voor teams als Eupen, Seraing, Westerlo, Kortrijk, Oostende en Zulte Waregem zou het alle hens aan dek zijn en meteen werk aan de winkel om in 1A te blijven. Het belangrijkste seizoen in de geschiedenis van sommige clubs lijkt er aan te zitten komen.