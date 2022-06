Ook het nieuwe (38e?) competitieformat zal het moeilijk hebben om gestemd te raken - en het heeft ook een paar ferme pijnpunten

Kan u er nog aan uit? Er ligt opnieuw een competitieformat op tafel dat vrijdag moet gestemd worden. Een meerderheid (lees: 66%) vinden wordt zoals steeds moeilijk, de nieuwe formule heeft zoals steeds een aantal pijnpunten.

Pro League CEO Lorin Parys riep alle vertegenwoordigers van de profclubs bijeen om verder te discussiëren over de nieuwe competitieformat.

Vrijdag is het wat dat betreft opnieuw D-day. Er ligt een idee op tafel om volgend seizoen drie dalers te hebben en opnieuw naar zestien ploegen te gaan.

Het plan 2023-2024 en verder

Daarna is er een nieuw plan dat klaarligt, in een format met 16 ploegen. De top-6 zou strijden om de titel in play-off 1, de plekken 7 tot 12 voor het laatste Europees ticket en de nummers 13 tot 16 in playdowns tegen degradatie.

De winnaar daarvan blijft dan in 1A, de tweede speelt een barrage en de nummers 3 en 4 zouden zakken. Vanuit 1B zou de top-2 stijgen naar 1A, de nummers 3 tot 6 spelen een play-off en de winnaar daarvan zal het dan opnemen tegen het nummer 14 uit 1A.

Pijnpunten

Meteen legt dat laatste een pijnpunt boven. Op de nummers 3 tot 6 na zal zowat heel 1B niets meer te doen hebben in de maanden april en mei, gezien het seizoen er voor hen opzit - dat zal in het huidige format ook gelden voor de top-2.

Bovendien vervalt ook de halvering van de punten voor de play-offs in het nieuwe format, waardoor er situaties kunnen ontstaan waarbij op het einde van een seizoen een wedstrijd winnen eerder een vergiftigd geschenk kan zijn met oog op Europees voetbal.

Stel: ploeg X staat 6e in het klassement met 45 punten en het nummer 4 heeft op dat moment 55 punten, het nummer 7 heeft 44 punten en het nummer 8 heeft 38 punten. Wil je dan zesde eindigen, tien toppers spelen en geen kans meer hebben op Europees voetbal? Of kies je voor plek 7 en een veel grotere kans toch nog een Europese barrage te mogen spelen tegen het nummer 4 van play-off 1?