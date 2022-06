'Real Madrid wil Erling Haaland nog altijd binnenhalen'

Erling Haaland is nog maar net naar Manchester City gegaan. Toch is hij voor Real Madrid nog altijd een van de belangrijkste targets in de toekomst. Dat zegt AS.

Eerder deze week haalde Manchester City Erling Haaland binnen. Real Madrid was ook geïnteresseerd, maar viste achter het net. Volgens AS hebben ze Haaland nog steeds in het vizier. Ze zouden nu al aan het sparen zijn voor de 150 miljoen euro die nodig is om hem in 2024 weg te halen. "Hij is nog altijd een van de prioriteiten dit seizoen", klinkt het bij Real Madrid.