Carl Hoefkens ziet zichzelf niet als een gok van het bestuur van Club Brugge

Met nog heel wat afwezigen moest Carl Hoefkens maandag beginnen aan de eerste veldtraining.

De buitenwereld ziet Hoefkens meer als een gok, maar zelf ziet hij dat anders. “Het gaat vooral over de ervaring die je hebt binnen de club. Ik was heel erg betrokken bij de successen van Club”, zegt Hoefkens aan Het Laatste Nieuws.

“In totaal is dit al mijn elfde of twaalfde seizoen. Of ik verrast was? Ik was aangenaam verrast, want het getuigt toch van veel durf als club om dit te overwegen en uit te voeren. Vanzelfsprekend is het niet. Mijn dankbaarheid is groot.”

De doelstellingen zijn duidelijk voor de nieuwe trainer. “Een vierde titel pakken, gaan voor de beker en het ‘ok’ doen in Europa. De tweede ronde behalen? Daar zal heel veel afhangen van de loting. Na die loting zullen we sowieso ambitieus zijn. Maar welk kostuum ik zal aantrekken, of welke bril of pet ik zal opzetten, daar ben ik absoluut niet mee bezig.”

Heel wat afwezigen nog, maar Ruud Vormer was wel van de partij. “Hij is gewoon een speler van de kern. Je zag dat hij ongelooflijk positief was en zijn ding doet. Als het op die manier gebeurt, heeft hij voor de volle honderd procent mijn steun. Het is aan hem om de jonge spelers beter te maken in de voorbereiding, dat is zijn rol. Bij het begin van het seizoen zien we dan wel waar we staan.”