Wat er gebeurde tussen Antwerp en Priske: club beweert dat hij nooit ontslagen werd, C4 bleef maar uit

Brian Priske daagt Antwerp voor de rechter om zijn loon van de maand mei en zijn ontslagvergoeding te eisen, weet Gazet van Antwerpen. Wat is er juist gebeurd tussen de twee partijen?

De kans dat er effectief een rechtzaak van gaat komen, is klein te noemen. Er zijn nog onderhandelingen gaande, maar Priske en zijn entourage wilden zich vooral indekken. Voor hen is de zaak immers duidelijk: hij heeft nog recht op alle achterstallige betalingen. Antwerp claimt van zijn kant dat Priske nooit officieel ontslagen is en dat hij zelf al een nieuwe werkgever gevonden had.

Priske werd mondeling wel ontslagen en ook voor de groep werd duidelijk gemaakt dat hij komend seizoen niet meer als T1 zou functioneren. De advocaten van Priske vroegen daarop zijn officiële C4, maar Antwerp treuzelde daarmee. Met Sparta Praag vond Priske intussen een nieuwe werkgever en vroeg daarop nog eens de afhandeling van zijn contract bij The Great Old.

Daar lieten ze op dat moment weten dat hij zelf was opgestapt en dat ze hem nog een andere functie binnen de club hadden willen aanbieden. Ze wilden zelfs nog een compensatie. Iets waar de advocaten van Priske uiteraard niet mee akkoord gingen. De onderhandelingen over de afhandeling verliepen zo stroef dat ze Antwerp de wind uit de zeilen wilden halen door als eerste de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank.

Maar de lijnen zijn nog niet verbroken. De kans dat er een compromis gevonden wordt vooraleer het effectief tot een rechtzaak komt, lijkt op dit moment nog steeds reëel.