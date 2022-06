Comeback van verdedigend talent bij Anderlecht? 1,5 jaar geleden maakte hij z'n laatste speelminuten

Lucas Lissens is nog steeds aan het werken aan zijn comeback bij Anderlecht. Komt hij dit seizoen opnieuw in aanmerking bij de eerste ploeg?

Op 15 december 2020 laat Vincent Kompany de 19-jarige Lucas Lissens debuteren bij het grote Anderlecht. Hij staat naast Delcroix centraal achterin tegen KV Oostende in een spannende competitiewedstrijd. Dankzij twee doelpunten van Nmecha komt paars-wit op een 2-0 voorsprong en achterin houden de twee jonkies alles goed op slot. Twintig minuten voor tijd gaat Lissens echter te hard in de tackle en zo wordt hij met rood van het veld gestuurd. Ze slikken nog een tegendoelpunt, maar alsnog werd er met 2-1 gewonnen.

Die beelden herbekijkt de Belgische belofte liever niet al te vaak terug. Los van zijn rode kaart speelde Lissens wel een zeer knappe wedstrijd, en dat werd ook bevestigd door coach Kompany. In de Beker van België gaf Kompany ook nog wat minuten aan Lissens, maar zijn laatste wedstrijd speelde hij op 21 februari 2021 thuis tegen KV Kortrijk. Paars-wit ging pijnlijk 0-2 de boot in, Lissens werd opnieuw speler bij de beloften voor de rest van het seizoen.

Toch gelooft Anderlecht in Lissens. Afgelopen zomer tekende de speler uit Lennik nog bij tot 2024. Misschien werd er in de bestuurskamer zelfs stiekem gedroomd van een trio met Delcroix, Lissens en Debast die alle drie uit de eigen jeugd komen. Echter liep de jonge Ket in oktober 2021 een zware knieblessure op. Lissens moest maandenlang revalideren. Aan die revalidatie lijkt nu stilaan een einde te komen. Lissens ging samen met ploeggenoten Hannes Delcroix, Yari Verschaeren en Rik Vercauteren genieten in Griekenland van een zonnige vakantie. Zal hij klaar zijn om opnieuw de concurrentiestrijd aan te gaan?